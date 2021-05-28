Telefonla aradıkları 371 Hollandalıyı 73 milyon TL dolandıran 3 kişi Kayseri'de yakalandı



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)HOLLANDA´da tarım ve hayvancılık yapan 371 kişiyi Kayseri'den arayarak, kendilerini vergi dairesi çalışanı ve müfettiş olarak tanıtıp 7 Milyon Euro (73 milyon TL) dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, benzer suçlardan Hollanda'dan sınır dışı edildikleri belirtildi.

Bir süre Hollanda´da yaşadıktan sonra, dolandırıcılık suçlarından sınır dışı edilip Kayseri´ye dönen M.Ö. (36) ve B.Ö. (23) kardeşler ile T.C.K. (31), bu ülkede tarım ve hayvancılık yapan Hollanda vatandaşlarını arayarak kendilerini vergi dairesi çalışanı ve müfettiş olarak tanıtıp geçmiş dönem vergi borçlarının olduğunu söyledi. Bu kişilere, borçlarını ödememeleri durumunda ceza kesileceğini belirten şüpheliler, açtıkları banka hesabına para istedi. 371 Hollanda vatandaşı, belirtilen hesaba toplam 7 milyon Euro (73 milyon TL) para gönderdi. Dolandırıldıkları anlayan mağdurlar, polise başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Hollanda polisi şüphelilerin Kayseri´de yaşadığı belirlendi. Hollandalı yetkililer Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek bilgi verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, kaldıkları evde yakalanırken, dijital materyallere de el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-05-28 14:25:39



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