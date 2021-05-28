Telefonla aradıkları 371 Hollandalıyı 73 milyon TL dolandıran 3 kişi Kayseri'de yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Telefonla aradıkları 371 Hollandalıyı 73 milyon TL dolandıran 3 kişi Kayseri'de yakalandı

DHA

Telefonla aradıkları 371 Hollandalıyı 73 milyon TL dolandıran 3 kişi Kayseri'de yakalandı


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)HOLLANDA´da tarım ve hayvancılık yapan 371 kişiyi Kayseri'den arayarak, kendilerini vergi dairesi çalışanı ve müfettiş olarak tanıtıp 7 Milyon Euro (73 milyon TL) dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, benzer suçlardan Hollanda'dan sınır dışı edildikleri belirtildi.
Bir süre Hollanda´da yaşadıktan sonra, dolandırıcılık suçlarından sınır dışı edilip Kayseri´ye dönen M.Ö. (36) ve B.Ö. (23) kardeşler ile T.C.K. (31), bu ülkede tarım ve hayvancılık yapan Hollanda vatandaşlarını arayarak kendilerini vergi dairesi çalışanı ve müfettiş olarak tanıtıp geçmiş dönem vergi borçlarının olduğunu söyledi. Bu kişilere, borçlarını ödememeleri durumunda ceza kesileceğini belirten şüpheliler, açtıkları banka hesabına para istedi. 371 Hollanda vatandaşı, belirtilen hesaba toplam 7 milyon Euro (73 milyon TL) para gönderdi. Dolandırıldıkları anlayan mağdurlar, polise başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Hollanda polisi şüphelilerin Kayseri´de yaşadığı belirlendi. Hollandalı yetkililer Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek bilgi verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, kaldıkları evde yakalanırken, dijital materyallere de el konuldu.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-05-28 14:25:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alperen'i döverek öldüren ve mezarlığa gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Alperen'i döverek öldüren ve mezarlığa gömen sanığa ...
Başkan Büyükkılıç Bangladeş Büyükelçisi’ni ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Bangladeş Büyükelçisi’ni ağırladı
Başkan Nursaçan Kayserili sanayicileri tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan Kayserili sanayicileri tebrik etti
Küçük Alperen'i döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
YEREL HABERLER Küçük Alperen'i döverek öldüren sanığa ...
Erciyes Dağı'nda çevre temizliği yapılacak
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'nda çevre temizliği yapılacak
Başkan Büyükkılıç: "Kayserimiz ile ilgili beklentilerimizi, taleplerimizi cumhurbaşkanımıza sunduk"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Kayserimiz ile ilgili ...
Mevsimsel alerji kişiyi anti sosyal yapıyor Doç. Dr. Murat Doğan: Mevsimsel alerji hastalığı kişinin sosyal hayatını ciddi anlamda sıkıntıya sokan bir hastalıktır"
YEREL HABERLER Mevsimsel alerji kişiyi anti sosyal yapıyor Doç. Dr. ...
Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması
Kocasinan Belediyesi’nden vergi çağrısı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden vergi çağrısı
Talas Belediyesi’nden üreticiye dev hizmet: ‘Sütevi’ projesi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nden üreticiye dev hizmet: ‘Sütevi’ ...
Kayseri’nin gururları ETTU Eurotalents Kampı’nda
YEREL HABERLER Kayseri’nin gururları ETTU Eurotalents Kampı’nda
Kayseri Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden ihtiyaç sahibi ailelere destek
YEREL HABERLER Kayseri Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden ihtiyaç ...
Şanlıünal Camii açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şanlıünal Camii açılışa hazırlanıyor
(Özel) Destek AFAD gönüllülerine enkazda arama kurtarma eğitimi AFAD Kayseri genç gönüllüleri afetlere hazırlıyor
YEREL HABERLER (Özel) Destek AFAD gönüllülerine enkazda arama ...
Kayseri´deki silahlı kavgada baba da öldü
YEREL HABERLER Kayseri´deki silahlı kavgada baba da öldü
Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ...
Hollanda'da 371 kişiyi 72 milyon TL dolandıran şahıslar yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Hollanda'da 371 kişiyi 72 milyon TL dolandıran ...
Kadir Has Stadı’na sponsor aranıyor Kayserispor Basın Sözcüsü’nden destek çağrısı
YEREL HABERLER Kadir Has Stadı’na sponsor aranıyor Kayserispor Basın ...
Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi geldi Yalçın Koşukavak ile devam edilecek
YEREL HABERLER Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi geldi Yalçın ...
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kulüp değil kriz yönetiyorum" "26 Mayıs Kayserispor için milat olsun" "Elimden geleni yaptım" "Kayserispor'un kurtuluşu şirketleşmedir"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kulüp değil kriz ...
Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ...
'Toplumda yüzde 10 asemptomatik vaka görülüyor'
YEREL HABERLER 'Toplumda yüzde 10 asemptomatik vaka görülüyor'
Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti Alacak verecek kavgasında oğuldan sonra baba da öldü
YEREL HABERLER Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını ...
Firari hırsızlık hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Firari hırsızlık hükümlüsü, polis operasyonuyla ...