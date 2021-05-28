Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklar tamam



Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)TSSTUR Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, takımları ağırlamayı beklediklerini söyledi.

6 takımın aynı anda kamp yapabileceği FIFA standartlarında 2 adet futbol sahası, 4 soyunma odası ve 2 buz havuzu bulunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, şehir merkezine 20, havaalanına 25 ve Kapadokya'ya ise 50 dakikalık mesafede bulunuyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki tesislerin işletmecisi olan Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Sahalarımızın bakımı bitti. Futbol oynanacak hale geldi. Türkiye'de üst ve alt liglerde mücadele eden takımlara tanıtımını yaptık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bazı hocalar geldi baktı. Genel olarak çok iyi bir tesis olduğunu, burada kamp yapacaklarını ifade ettiler. Artık tesislerimiz hazır. Umarım bundan sonra takımları ağırlamaya başlarız. Buradaki kamp programları temmuz ayının ilk haftasında başlayıp ağustos ayının son haftasına kadar devam edecek. İlk taleplere göre kampların 3-4 Temmuz'da başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

"1850 METRE YÜKSEKLİK FUTBOL KAMPLARI İÇİN İDEAL"

Erciyes'in kamp için uygun bir bölge olduğunu kaydeden Çeri, "Burası 1850 metre yüksekliğinde yer alan yüksek irtifa kamp merkezi. Burasının muadili Erzurum. Erzurum'da yaklaşık 10 senedir yüksek irtifa kampları yapılıyor. Bizde 2 sendir Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu tesisleri inşaat aşamasında alıp bu hale getirdik. 1850 metre yükseklik futbol kampları için ideal. Yüksek irtifa için en ideal yüksekliklerden bir tanesi. Erciyes'teki otellerle bunu buluşturup güzel bir kamp merkezi kurduk. Buradan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükılıç'a da teşekkür ediyoruz. Bize çok destek veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"İLÇE BELEDİYELERİN DE BURAYA EL ATMASINI İSTİYORUZ"

Diğer belediyelerin de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkzi'ne destek olmasını isteyen Çeri, "Kayseri'de iyi ki Memduh Başkan var. Bizim her şeyimize koşturuyor, her isteğimizi de ekibi ile gerçekleştiriyor. Buradan küçük bir çağırımız olacak. İlçe belediyelerin de buraya el atmasını istiyoruz. Burada misafirimiz olup, neler yaptığımızı görüp bilgi almalarını isteriz. Burası Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bir tesis. Özellikle Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'nu buraya davet ediyoruz. Gelip tesisleri yerinde görmesi ve bilgi almasını arzu ederiz. Bize en yakın ilçelerden biri Talas. Talas ve Kocasinan Belediye Başkanlarını da burada görmek isteriz" şeklinde konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN İlyas KAPLAN

2021-05-28 14:51:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.