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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den Yeraltı Çarşısı’nda 10 milyon TL’lik modern çalışma

İHA

Büyükşehir’den Yeraltı Çarşısı’nda 10 milyon TL’lik modern çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç, Kayseri’nin ticari dokusunun önemli merkezlerinden Yeraltı Çarşısı’nda başlattıkları 10 milyon TL tutarındaki çalışmaları yerinde denetleyerek, esnafla görüştü. Yeraltı Çarşısı’nın daha modern ve çağın koşullarına uygun bir alışveriş merkezi olacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Esnaflarımızın da istekleri doğrultusunda birçok çalışma başlatıldı. Havalandırmasıyla, ısıtmasıyla, soğutmasıyla, aydınlatması ve mekanik işleriyle adeta modern alışveriş merkezi olacak” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı’nda Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen dönüşüm ve teknik yenileme çalışmalarını takip etti. Yaptığı incelemede, çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, ayrıca esnafları da ziyaret ederek, hem hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu, hem de onların istek ve taleplerini dinledi.
Yeraltı Çarşısı’nın Kayseri’nin merkezinde olduğunu ve şehir için çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi teknik ekibinin, esnafların da istekleri doğrultusunda çarşının daha modern ve daha çağdaş bir yer olabilmesi için azami gayrette çalıştığını dile getirerek, şunları söyledi:
“Yeraltı Çarşısı bizim Kayseri’mizin gururu olan gerçekten merkezdeki en önemli çarşılardan birisi. Buradaki esnaf kardeşlerimiz ekmeğinin peşinde olan, rızkının peşinde koşan insanlar. Güler yüzü ile her zamanki kaliteli ürünleriyle şehrimize gelen gerek şehir dışından gerek şehir içinden buradaki alışveriş ortamında gerekli hizmeti vermeye çalışmakta. Bundan 40 yıl önce yapılmış olan bir çarşı, o zamanki koşullarda albenisi çok yüksekti. Bugünün koşullarında gerek mekanik açısından, gerekse havalandırma açısından ya da elektronik donanımı ya da yangının yeni yönetmeliklere uygun boyut açısından sıkıntı oluşturmaktaydı. Esnafımıza da bir kaygı oluşturuyordu. Bu anlayış içerisinde esnafımız da değişik mecralara yönelmekteydi. Sağ olsun esnafımız her zaman bizim yanımızda ama ister istemez bir arayış içerisinde olunca Büyükşehir olarak 10 milyon TL tutarında bir çalışma başlattık.”
Tadilatların dört ayda tamamlanacağını söyleyen Büyükkılıç, pandemiyi fırsat bilerek, hafta sonları da çalıştıklarını, esnafların ve alış veriş yapanların mağdur olmaması için ise gündüz çalışma gerçekleştirmediklerini dile getirdi. Büyükkılıç, “İstişarelerin sonucunda buranın ihalesinin bir an evvel yapılıp, adeta modern bir alışveriş merkezi mantığında hayata geçirilmesi şart dedik. İhalesini gerçekleştirdik. Şu anda gerekli çalışmalar yapılıyor. İnşallah dört ayda tamamlanacak. Burada toz toprak oluyor diye esnafımızı mağdur etmiyoruz. Gündüz çalışmalar yapılmıyor. Pandemi döneminde cumartesi, pazar full çalışıyoruz. Adeta pandemi fırsatçılığı yapıyoruz. Havalandırmasıyla, ısıtmasıyla, soğutmasıyla adeta modern, çağdaş bir alışveriş merkezi. Fiyatlar uygun, malın kalitesi de uygun. Esnafta ahi ahlakı ile ahlaklanmış. Ne demek o; eline, diline, beline, sahip olmak. Haramı helali bilmek. Şehrimizin yüz akı dostlarımız” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, daha sonra çarşıyı gezerek esnaflarla selamlaştı ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Büyükkılıç’ın teknik gezisinde Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu da hazır bulundu.
Yeraltı Çarşısı’nda toplam 9 bin 488 metrekare inşaat alanında yapılan çalışmalar kapsamında mevcutta bulunan tavanlar, elektrik ve mekanik tesisatlar sökülerek, çarşının bütün elektrik panoları ve kabloları yenilenecek, yangın algılama sistemi ve LED aydınlatma armatürleri tesis edilecek. Mekanik anlamda soğutma, havalandırma sistemleri yapılacak. Mevzuata uygun yangın söndürme sistemi yapılarak, daha ferah ve güvenli bir ortam sağlanacak.

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