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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Develi Belediyesi’nden 80 dekarlık arazi açıklaması

İHA

Develi Belediyesi’nden 80 dekarlık arazi açıklaması

Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında Develi Belediyesi tarafından Erciyes’te bir araziyi başka kuruma tahsis ettiği yönünde çıkan haberler ile ilgili belediyeden açıklama yapıldı.
Develi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Gerek yazılı basın gerekse sosyal medyada Develi Belediyemizin Erciyes’te 80 dekarlık araziyi başka bir kuruma tahsis ettiği yönünde yapılan haberlerin uzaktan yakından gerçekle hiçbir ilgisinin olmayıp, yalan yanlış bilgiler içermesi bizlere böyle bir açıklama yapmayı zorunlu hale getirmiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Valilik Mera Komisyonuna ait ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığına tahsisi düşünülen 80 dekarlık arazinin, Develimiz sınırları içerisinde olmasından dolayı bunu fırsata çevirmek adına kurumlardan ve resmi yollardan hiçbir bilgi alınmadan siyasi rant sağlama adına Develi Belediyesinin tahsis ettiği yönündeki açıklamalar tam bir talihsizliktir. Mevcut arazi Develimizin sınırları içerisinde olmasına karşın arazinin tahsisiyle Develi Belediyemizin hiçbir yetkisi yoktur; yetki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Valilik Mera Komisyonuna aittir. Adı geçen arazinin tahsisi ile ilgili Develi Belediyemizden istenen tek şey ise arazi üzerinde herhangi bir yapının olup olmadığı bilgisidir. Bunun dışında Develi Belediyesinin bahsi geçen arazide hiçbir ilgisi ve yetkisi yoktur. Yetki alanımızın dışında olan böylesi bir konuda “kıyak geçildi, ilçeye ihanet” gibi ifadelerle bizleri zan altında bırakmaya çalışmak tam olarak acizlik ifadeleridir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerimize tahsis edilmesi düşünülen ve şanlı Mehmetçiğimizin eğitimi için kullanılacak olan bu arazi hakkında yaygara koparmaya çalışmak siyasi ahlaktan yoksunluktur. Gerek bireysel gerekse kurumsal olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek sağlamak herkesin boynunun borcudur. Develi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla ülkemiz sınırları içerisinde ve sınır ötesinde mukaddesatımızın muhafazası için mücadele gösteren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Devletimiz, milletimiz, ezanımız ve bayrağımız için canlarını hiçe sayan şanlı ordumuza canlarımız fedadır. İçerisinde sadece yalan barındıran bu tip ifadelerle siyasi rant sağlamaya çalışmak en hafif ifadesiyle acizliktir. Yalan yanlış bilgiler ve iftiralarla bizleri töhmet altında bırakmaya çalışanlar bilsinler ki sevdamızın adı olan Develi için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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