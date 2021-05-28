Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Develi’yi ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer bir dizi ziyarette bulunmak için Cuma Namazı sonrası Develi’ye gitti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli tarafından karşılanan Milletvekili Tamer ilk önce Develi Belediyesine ziyarette bulunarak Develi Belediyesinin projeleri ve çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Belediye ziyaretinin ardından geçtiğimiz sene Suriye’nin İdlip kentinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz’ün Reşadiye Mahallesindeki baba ocağını ziyaret eden Milletvekili İsmail Tamer, “Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakârlığın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Rabbim Ali Taşöz kardeşime ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.

Milletvekili İsmail Tamer son olarak yapım çalışması devam eden yeni devlet hastanesini de yerinde inceleyerek İl Sağlık Müdürü ve firma yetkililerinden mevcut durum hakkında bilgi aldı. Çalışmalara hız verilmesinden ve bu sene içerisinde açılışının yapılacak olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Milletvekili Tamer, “Develimizin ziyadesiyle hak ettiği bu hastanenin Develi’ye kazandırılmasında gösterdikleri gayretlerinden dolayı Mehmet Cabbar Başkanıma, İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli kardeşime ve AK Parti teşkilatımızın Başkanı Osman Turan kardeşime çok teşekkür ediyorum” dedi.

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