Telefonla aradıkları 371 Hollandalıyı 73 milyon TL dolandıran 3 kişi Kayseri'de yakalandı (2)

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1 TUTUKLAMA

Hollanda´da tarım ve hayvancılık yapan 371 kişiyi Kayseri'den arayarak, kendilerini vergi dairesi çalışanı ve müfettiş olarak tanıtıp 7 Milyon Euro dolandırdığı iddia edilen M.Ö. (36) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.Ö. (23) ve T.C.K. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-05-28 19:59:10



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