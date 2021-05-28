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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesi Köprübaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LS 6697 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Fatma T. hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine üzerine sevk edilen jandarma ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralı 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Fatma T.'nin cenazesi de morga kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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