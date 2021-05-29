Ali İhsan Kabakcı’dan TÜFAD’A ziyaret

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Tüfad Kayseri Şubesini ziyaret etti. ASKF Başkanı Mutlu Önal’ın da bulunduğu ziyarette Kayseri için spor faaliyetleri ilgili projeler değerlendirildi.

Ziyaret sonrası İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada "Kayseri için gençlik ve spor faaliyetleriyle ilgili paydaşlarımızla projelerle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte çalışmalarımıza hız katarak Kayseri’de spor etkinlikleri ve gençlik faaliyetleriyle ulaşmadığımız genç kalmayacak” dedi.

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