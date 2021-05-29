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(Düzeltme) Aşı vurulmaya ikna olan Mehmet amca Cumhurbaşkanına şiir yazdı Kayseri’de 86 yaşındaki ozan Mehmet amcanın şiiri dinleyenleri coşturdu

İHA

(Düzeltme) Aşı vurulmaya ikna olan Mehmet amca Cumhurbaşkanına şiir yazdı Kayseri’de 86 yaşındaki ozan Mehmet amcanın şiiri dinleyenleri coşturdu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki ozan Mehmet Büber, sağlık çalışanlarının ikna etmesinin ardından korona virüs aşısını yaptırdı. Büber’in sağlık çalışanlarından gördüğü ilgi karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı şiir ise dinleyenleri coşturdu.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Gazibeyli Mahallesi’nde yaşayan çiftçi emeklisi 86 yaşındaki Mehmet Büber’i korona virüs aşısını olması için sağlık çalışanları ikna etti. İlk dozunun ardından ikinci doz korona virüs aşısını da vurduran Mehmet amca, sağlık çalışanlarından gördüğü ilgi karşısında şiir kaleme aldı. Şiirinde Türkiye’nin sağlık sistemine övgüler dizen Mehmet Büber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler.
Büber, “Gençlik yıllarımda bir reçete alıp ilaç almak istedim ve sigorta hastanesine gittim. 100 TL muayene parası verdim. Orada bana paramparça bir ilaç verdiler. Verdiğim para ilaçları bile karşılaşamadı. Şimdi ki sağlık durumundan çok memnunuz. Allah o günleri geri getirmesin. Türkiye’mizde başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve sağlık çalışanlarının hepsi daha korona virüs ilk çıktığında seferber oldular. Tedbirleri aldılar ve hastanelerimizi çoğalttılar. Türkiye’de her şey yeterli Türkiye’nin bu yoldaki çalışmaları gerçekten büyük takdir topluyor. Yoksa biz bir Hindistan olurduk. Hindistan’da adamlar ölülerini yakacak yer bulamadılar. Bizde öyle olacaktık ama tedbirler alındı. Halimize şükretmemiz lazım. Hele hele sağlık çalışanları burada canlarını feda ettiler. Bizler korona virüs olan birinin yanına varmaya korkarken onlar kendilerini siper ettiler. Biz bunları gördük. Onlarla iftihar ediyoruz” dedi.
“Bu bir savaş ve hepimiz aşılanarak bu savaşı kazanacağız”
Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yasemin Doğan ise “Mehmet amca aşı olma konusunda biraz kararsızdı. Yaşı gelmesine rağmen evden çıkmadığını belirterek aşı yaptırmak istemiyordu. Bizde sürekli çocuklarının eve girip çıktığı için kendisine enfeksiyon taşıyabileceklerini anlattığımız için Mehmet amca bizi kırmadı ve ilk doz aşısını yaptırmıştık. Şimdi de ikinci doz aşısını yapmak için geldik. Şuan kendisi de aşının önemini, aşının ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar büyük bir halk sağlığı problemi ile savaşmamız için elimizdeki tek silahın olduğunu bize çokta güzel anlattı. Yaş ve aşı sırası gelen bütün halkımızı mutlaka aşılarını yaptırmalarını da öneriyoruz. Çünkü bu bir savaş ve hepimiz aşılanarak bu savaşı kazanacağız” ifadelerini kullandı.
Ozan Mehmet Büber’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı şiirin bir kısmı şöyle:
“Memnuniyet olunca kalplere nakşediyon
Başarılar uhde püf noktasını biliyon
Milleti bu vatanı zaferlerle süslüyon
Değerli başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
Çin’den ve Rusya’dan şimdi de Almanya
Aşı tedarikinde girdiler hep sıraya
Sesimizi duyurdun yaşa var ol dünyaya
Kudretli başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
Sağlık Bakanımızda seçkin kişi yanında
Aşılar vuruluyor hem de tik tak anında
O sağlık ordumuzun gece gündüz yanında
Bilgili başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
Bakanımız Fahrettin soyadları da Koca
Çok değerli bir insan ulaşıyor amaca
Kovidi koymaaycak aşılar vurulunca
Sevgili başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
Maneviyat olunca hakkı hak biliyorlar
Kayseri’nin halkına durmadan çalışıyorlar
O kovid belasına aşıyla son veriyorlar
Merhametli başkanım Recep Tayyip Erdoğan.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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