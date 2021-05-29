Kayseri’de geceyi şimşekler aydınlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’de akşam saatlerinde kentte çakan şimşekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde şehrin batısında çakan şimşekler güzel görüntüler oluşturdu. Sağanak yağış ile beraber geceyi aydınlatan şimşekler, objektiflere yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.