Evlerden 230 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de girdikleri 4 evden toplam 230 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4 kadından 2'si yakalandı.
Kentte, çeşitli tarihlerde girilen 4 evden toplam 230 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, L.P., G.D.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kadını tespit etti.
L.P. ve G.D.Ç., polisin operasyonuyla kaldıkları evde yakalandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan L.P. ve G.D.Ç. adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bu arada kadınların bir eve girişleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-05-29 14:36:34
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