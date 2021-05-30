Ali Naibi Kayserispor’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Naibi Kayserispor’da

İHA

Ali Naibi Kayserispor’da

Hes Kablo Kayserispor, anlaşmaya vardığı Sportif Direktör Ali Naibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Sportif Direktör Ali Naibi ile anlaştığını açıkladı. Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “20152020 yılları arasında Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevini üstlenen, yine bu dönemdeki aktif rolüyle kariyerinde 2 Süper Lig Şampiyonluğu bulunan Ali Naibi ile Kulübümüz üç senelik sözleşme imzalamıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Berna Gözbaşı’nın da bulunduğu imza töreninde, önümüzdeki üç sene boyunca Futbol Direktörü olarak görev yapacak Ali Naibi’nin Kulübümüze profesyonelleşme anlamında önemli katkılar vereceğine inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası futbol camiasında önemli bir temsil kabiliyeti bulunan Futbol Direktörümüz Ali Naibi’ye Kayserispor Ailesi olarak hoş geldin diyor, Kulübümüz için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz” denildi.
Ali Naibi Kimdir?
1984 yılında İstanbul’da doğan Ali Naibi İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri’nde lisans eğitimini bitirdikten sonra 2012 yılında futbol dünyasına adım atan Ali Naibi, 20152020 yılları arasında Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevini üstlenmiş olup kariyerinde 2 Süper Lig Şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali gibi önemli başarılara imza attı.
2017 yılında TFF’nin düzenlediği Sportif Direktörlük Sertifika Programı’nı başarıyla tamamlayan Ali Naibi, 2019 yılında Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Müsabakalar Çalışma Grubu’nda görev aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aşısını olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okudu
YEREL HABERLER Aşısını olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı ...
Evlerden 230 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden 230 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 ...
Melikgazi Belediyesi’nin 'Gayrimenkullerin Envanteri' çıkarıldı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi’nin 'Gayrimenkullerin Envanteri' ...
Erciyes'teki sıcak su çalışmalarında gelişmeler olumlu
YEREL HABERLER Erciyes'teki sıcak su çalışmalarında gelişmeler ...
Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Gereme harabeleri, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kayseri'de otomobile giren 1 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de otomobile giren 1 metrelik yılan itfaiye ...
Kayseri’de geceyi şimşekler aydınlattı
YEREL HABERLER Kayseri’de geceyi şimşekler aydınlattı
Evlerden 230 bin TL'lik altın çalan kadınlar yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden 230 bin TL'lik altın çalan kadınlar ...
(Özel) Korkmaz kardeşlerin azmi Kafe açmaktan vazgeçip, topraksız tarımla yılda 70 ton çilek üretecekler
YEREL HABERLER (Özel) Korkmaz kardeşlerin azmi Kafe açmaktan ...
Talas'ta bilinmeyen yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi
YEREL HABERLER Talas'ta bilinmeyen yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf ...
(Düzeltme) Aşı vurulmaya ikna olan Mehmet amca Cumhurbaşkanına şiir yazdı Kayseri’de 86 yaşındaki ozan Mehmet amcanın şiiri dinleyenleri coşturdu
YEREL HABERLER (Düzeltme) Aşı vurulmaya ikna olan Mehmet amca ...
Başkan Nursaçan: "Çağ kapatıp çağ açan bir ecdadın torunlarıyız"
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: "Çağ kapatıp çağ açan bir ecdadın ...
Talas'ta bilinmeyen yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi
YEREL HABERLER Talas'ta bilinmeyen yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf ...
Aşı vurulmaya ikna olan Mehmet amca Cumhurbaşkanına şiir yazdı Kayseri’de 86 yaşındaki ozan Mehmet amcanın şiiri dinleyenleri coşturdu
YEREL HABERLER Aşı vurulmaya ikna olan Mehmet amca Cumhurbaşkanına ...
Kayserispor yardım kampanyası başlattı Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Asıl şu an başlıyor mücadele"
YEREL HABERLER Kayserispor yardım kampanyası başlattı Kayserispor ...
İlhan Parlak’ın sözleşme bedeli arttı
YEREL HABERLER İlhan Parlak’ın sözleşme bedeli arttı
Ali İhsan Kabakcı’dan TÜFAD’A ziyaret
YEREL HABERLER Ali İhsan Kabakcı’dan TÜFAD’A ziyaret
Beyza Dursun ve Mervenur Oktay yuvada kaldı
YEREL HABERLER Beyza Dursun ve Mervenur Oktay yuvada kaldı
Telefonla aradıkları 371 Hollandalıyı 73 milyon TL dolandıran 3 kişi Kayseri'de yakalandı (2)
YEREL HABERLER Telefonla aradıkları 371 Hollandalıyı 73 milyon TL ...
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri saldırısının faili terörist, başka cezaevine nakli yapıldığı için duruşmaya katılmadı
YEREL HABERLER Kayseri saldırısının faili terörist, başka cezaevine ...
İlhan Parlak’ın sözleşme bedeli arttı
YEREL HABERLER İlhan Parlak’ın sözleşme bedeli arttı
ERÜ’ye 'Toplumsal Farkındalık Ödülü'
YEREL HABERLER ERÜ’ye 'Toplumsal Farkındalık Ödülü'
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Develi’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Develi’yi ziyaret ...