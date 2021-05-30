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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazın gözdesi kiraz tezgahlarda yerini aldı

İHA

Yazın gözdesi kiraz tezgahlarda yerini aldı

Yaz mevsiminin gözdesi olan kiraz, semt pazarı tezgahlarında yerini alarak 15 TL’den satışa sunulmaya başladı.

Hafta içi her gün kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında yaz meyveleri yerini almaya başladı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yazın gözdesi olarak bilinen kiraz da tezgahlarda 15 TL’den satışa sunuldu. Mevsim meyvelerinin tezgahlarda yerini aldığını söyleyen Pazarcı Kadir Mağara, ”Fiyatlar gayet normal. Mevsim meyvelerimiz tezgahlara geldi. Kiraz, yenidünya, erik, çilek, muz hepsi geldi. Fiyatlarda ucuz. Kiraz 15 TL’den satılıyor. Diğer meyveler 10 TL, 9 TL değişiyor. Sebzeler çok ucuz. Vatandaşların zorlanmadan alabileceği seviyede. Vatandaşlarımızı pazara bekliyoruz. Bu yasaklardan dolayı biraz sıkıntı çektik. Müşterilerimiz pazarı unuttu. Ancak şu anda yeni topluyoruz. Pazarlara talep var” dedi.

Meyvenin şu anda az olduğu için fiyatının yüksek olduğunu ifade eden Pazarcı Olcay Yıldırım ise sebzelerinde meyvelere nazaran ucuz olduğunu söyleyerek, ”Fiyatlarımız gayet normal. Sadece biraz meyve yüksek ama sebze çok ucuz. Sebzelerimiz baya düştü. Patates, soğan, karpuz baya düştü. Sadece biraz meyvelerimiz yüksek. Onun sebebi ise meyve biraz az olduğu için fiyatı yüksek. Meyveler genel olarak yüksek. Ucuz olan bir meyve yok. 10 TL’nin altında bir meyve yok. Üretim yerleri ısındığı için yanma başladı. Yanmadan dolayı azalıyor. Fiyatta doğal olarak üzerine koyuyor. Kiraz ne kadar olursa olsun ucuzdur. Kiraz normal meyvelerden farklıdır. Yani bugün kiraz 30 TL’de olsa ucuzdur, 20 TL’de olsa ucuzdur. Şuanda biz 15 TL’den satıyoruz. Kirazın yetiştirmesi ayrı bir zordur, işçiliği zordur, dayandırma gücü problemdir. Kiraz başlı başına maliyetli bir meyvedir. Birde yenecek bir meyvedir. Kiraz ayrıca faydalı bir meyvedir. Hatta şöyle söyleyebiliriz; 3 kiraz 1 aspirin eder. Baş ağrısının ilacıdır. Kiraz şifadır. Yani kiraz bugün 50 TL’de olsa ucuzdur. Kapanmanın bize zararı çok oldu. İş de düştü. İnsanlarda para olmadığı için iş düşük. Birde pandemi var. İnsanlar korkuyor. Korktukları için pazara da biraz sıcak bakmıyorlar. Ancak bu ilerleyen zamanlarda düzelecek. Böyle gidecek değil. İnşallah yasaklar kalkar, bizde güzel bir şekilde işimize bakarız. Rabbim memleketimize huzur versin” ifadelerini kullandı.

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