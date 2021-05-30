‘Yatırımlar Yılı’nda Talas’ta gidilmedik yer kalmıyor

Talas Belediyesi birim müdürleri, ilçenin kırsal mahallelerinde bir dizi bilgilendirme ve inceleme programı gerçekleştirdi. Program kapsamında karış karış ilçeyi dolaşan ve çalışmaları yerinde inceleyen birim müdürleri, mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek, 2021 yılı yatırımları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alış verişi yaptı.

Kamber ve Koçcağız Mahalleleriyle başlayıp Cebir ve Çömlekçi ile devam eden program çerçevesinde hem yapılan çalışmalar yerinde değerlendirildi hem de muhtarlar ve mahalle sakinleriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerin tamamında devam edecek ziyaret programlarında pandemiden etkilenenler de unutulmuyor. Pandemiden maddi manevi etkilenen kişiler tespit edilerek gerekli yardımlar ulaştırılıyor.

Birim müdürlerinden oluşan ekibin ziyareti sırasında konuşan Kamber Muhtarı Ömer Navruz, “Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ederim, özellikle temizlik konusunda çok yardımcı oluyorlar, tüm isteklerimizi değerlendiriyorlar ve yerine getiriyorlar” dedi.

Bir sonraki adres olan Koçcağız Muhtarı Mehmet Kütük de Belediyenin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek her türlü hizmetin ayağına geldiğini söyledi. ‘Biz çok memnunuz’ diyen Muhtar Mehmet Kütük, Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

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