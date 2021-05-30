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Başkan Palancıoğlu geleneksel ‘Yağmur ve şükür Duası’ törenine katıldı

İHA

Başkan Palancıoğlu geleneksel ‘Yağmur ve şükür Duası’ törenine katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Turan Mahallesi geleneksel ‘Yağmur ve şükür Duası’ törenine katıldı.
Her yıl Mayıs ayında yapılan Turan Mahallesi Yağmur ve şükür Duası toplantısına iştirak eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Turan Bölgesinin Kayseri için ayrı bir önem arz etmektedir. Bu tür bölgesel ve yerel birliktelikleri önemsiyor ve gelişmesine katkı sağlıyoruz. Biz bir taraftan Anadolu kültürünü tanıtmaya, yaygınlaştırma çalışırken, diğer taraftan birlik ve beraberlik içerisinde olmamıza da vesile oluyoruz. Melikgazi şehri adeta tarih, doğa ve kültürün buluşma yeridir. Geleneksel olarak gerçekleştirilen Turanlılar buluşması, hem birçok vatandaşı bir araya getirerek hasret gidermelerine imkan sağlamakta, hem de binlerce Turanlının bir araya getirerek birlik, beraberlik ve dayanışmasına vesile olmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak sizlerin destekleri ile siz değerli Turanlılara en iyi hizmeti vermek için bizler buralardayız.”
Pandemiden dolayı 4 kazanda 2 bin kişilik etli bulgur pilavın paketlenerek evlere dağıtımını sağlayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan bu tür etkinliklerin her zaman destekleyicisi olacaklarını sözlerine ekledi.

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