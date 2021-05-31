Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, eski Arkeoloji Müzesi binasının kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada hasar oluştu.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesindeki eski Arkeoloji Müzesi´nde meydana geldi. İçindeki tarihi eserlerin 2 yıl önce Kayseri Kalesi´ne taşındığı eski Arkeoloji Müzesi´nin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Patlama seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 sat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Bina, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-05-31 01:16:10
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