U19 Süper Ligi: Kayserispor-Erzurumspor: 2-1

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U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 16.haftasında evinde oynadığı maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 90+3.dakikada attığı golle 21 yenerek 3 puanın sahibi oldu. SarıKırmızılılar ligde oynadığı son 2 maçını kazanarak çıkışa geçti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Arman Erkılıç xx, Mehmet Koç xx, Nail Berkan Sarıkaya xx

Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir xx, Göktuğ Yayla xx, (Ahmet Kağan Malatyalı x dk.67), İzzet Kanberlioğlu xx, Seyit Cem Gökberk Karagöz xx, Talha Karataş xx, Ahmet Zekeriya Kartal xx, Yunus Emre Kılınç xx, (Mehmet Eray Özbek xx dk.82), Alperen Elmas xx, (Halil Can Durmuş x dk.67), Talha Sarıaslan xx, Emin Can Uysal xx, (Muhammed Arıkan x dk.88), Muhammed Ali Çalışır xx, (Ethem Balcı x dk.62)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19: Fırat Aymak x, Eyüp Oskan x, İdris Erdal Öner x, Recep Derin x, Fırat Şaşi xx, Serhat Duman xx, (Taner Metehan x dk.90), Özgür Sert xx, Yusuf Koç xx, (A.Eren Aksakal x dk.83), Hüseyin Mevlütoğlu xx, Güney Yılmaz xx,( Eren Özdemir x dk.67), Murat Dinç xx

Goller: Yunus Emre Kılınç dk.33, Mehmet Eray Özbek dk.90+3 (pen) (Hes Kablo Kayserispor U19) Hüseyin Mevlütoğlu dk.16 Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19)

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