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Mustafa Kıranatlıo: “Girişimci ruhu olan insanlar her dönemde kazanır”

İHA

Mustafa Kıranatlıo: “Girişimci ruhu olan insanlar her dönemde kazanır”

Kendisi gibi girişimci ruha sahip olan insanların zaman zaman kaybetse de sonuçta mutlaka kazanacağını ve asla yılmadıklarını belirten Mustafa Kıranatlıo, “Her zaman girişimcilik üzerine yeteneğim olduğunu biliyordum. Pek çok iş kolu hakkında araştırmalar yapmaya başladım. Sosyal medya alanında büyük bir açık olduğunu fark ederek bu alanda yatırım yapmaya karar verdim. Şimdi bu beklentilerimin de ötesinde bir konumdayım” dedi.
Girişimci insanların biraz cesur, biraz da çılgın olmalarının yanında vizyoner olduklarına da değinen Mustafa Kıranatlıo, “Zamanında benimle ‘çılgın’ diye dalga geçen arkadaşlarım şimdi bana iş getiriyorlar. O zamanlar ‘Bu alanda ne iş olabilir ki?’ diye düşünen insanlar şimdilerde bizim gibi insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Ben cesaretimi fikrime olan inancımdan alıyorum. O nedenle de kimsenin bana bakış açısını umursamadan doğru bildiğim yolda ilerliyorum” diye konuştu.
Genç iş insanı Mustafa Kıranatlıo, ailelerin girişimcilik üzerine çocuklarını desteklemeleri gerektiğini ifade ederek, “Ailem bana her zaman destek oldu. En çılgın projelerime bile ilgi ve merakla yaklaştılar. Gereken maddi ve manevi desteği sonuna kadar vermekten çekinmediler. Özellikle ailenin desteği girişimciler için en motive edici güçtür. Siz de çocuklarınızın bu yönünü törpülemek yerine parlatmaya bakın. Yoksa gelecekte korkak ve çekingen bir nesil karşımıza çıkacak. Bu durumda icatlar ve gelişmeler de kısır döngüye girecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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