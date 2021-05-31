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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nursaçan: “Kayseri OSB’de pek çok fabrika eleman arıyor”

İHA

Nursaçan: “Kayseri OSB’de pek çok fabrika eleman arıyor”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri’deki sanayicilerin siparişlerini yetiştirebilmesi, üretimi artırabilmesi ve yeni pazarlar aramasının önündeki engellerden birisinin de ihtiyaç duyulan iş gücünün bulunamaması olduğunu belirtti. Başkan Nursaçan, fabrikalarımız için aranan elemanların bulunması, bulunamıyorsa da mutlaka yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, eleman ilanları, aranan eleman ihtiyacı ve mesleki eğitim konularında önemli açıklamalarda bulundu.

“İSTİHDAM AÇIĞIMIZ VAR”
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin giriş yollarının kenarlarında, fabrikaların duvarlarında, servis araçlarının üzerinde pek çok fabrikanın eleman ilanlarının bulunduğunu dile getiren OSB Başkanı Nursaçan, “Hatta fabrika sahipleri gazetelere ya da OSB’deki billboardlara ücretini ödeyerek eleman ilanları veriyor. Siparişlerini yetiştirmek ve üretimlerini artırmak isteyen sanayiciler aradıkları elemanları bir an önce bulabilmek için iş arayanlara cazip gelebilecek ifadeler de kullanıyorlar. İlanlarda, ‘4 Bin TL Maaş’, ‘Yılda 2 İkramiye’, ‘Sendikal Yardımlar’ gibi ibareler de yer alıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde vasıfsız eleman ilanları da bulunuyor; ancak çoğunlukla kaynakçı, döşemeci, terzi, tornacı, boyacı gibi meslek gruplarında elemanlar aranıyor” dedi.

“ÇÖZÜM MESLEKİ EĞİTİMDE”
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan bir taraftan TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına bir taraftan da sanayiciler tarafından verilen eleman ilanlarına dikkat çekerek, TÜİK tarafından en son açıklanan işsizlik verileri ve sanayiciler tarafından verilen eleman ilanları arasında bir ikilemin bulunduğunu vurguladı. Bu ikilemin çözümünün mesleki eğitim olduğunu ifade eden Tahir Nursaçan sözlerini şöyle sürdürdü: “TÜİK tarafından bu ay açıklanan Mart 2021 dönemine ait işsizlik verilerine göre işsizlik oranımız yüzde 13,1 olarak gerçekleşti. Yine bu verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin artarak 4 milyon 236 bin oldu. Özellikle genç nüfusumuz arasında işsizlik çok önemli bir problem; ancak bunun yanında Kayseri Organize Sanayi Bölge’mizde bulunan pek çok fabrikanın ilanlarla eleman aradığını görüyoruz. Bugün itibarıyla Kayseri OSB’mizde binlerce kişiye istihdam sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Fakat ne yazık ki, bu aşamada önümüze ihtiyaç duyulan meslek branşlarında yaşanan sıkıntı geliyor. Haliyle, var olan bu sorunu çözmenin tek yolunun mesleki eğitim olduğu ortaya çıkıyor.”
Ülkemizdeki mesleki eğitim konusunun sadece devletimizin yaklaşımıyla çözülemeyeceğini, toplumun mesleki eğitime bakışının da değişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Nursaçan, “Ailelerin, gençlerimizin, kısacası toplumun tüm fertlerinin meslek liselerine bakış açısını değiştirmesi gerekir. Düz liseler ve ardından sözel ağırlıklı üniversitelerden mezun ettiğimiz milyonlarca gencimizin işsiz kalması ve bunun stresiyle yaşamasının sorumluları arasında ne yazık ki toplumun tüm fertleri var” diye konuştu.

“670 ÖĞRENCİYLE ALDIĞIMIZ MESLEK LİSESİ 4 YILDA 4 MİSLİ BÜYÜDÜ”
Mesleki eğitime büyük önem verdiklerini ve bu konuda azami gayret sarf ettiklerini vurgulayan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan “4 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı’ndan devraldığımız meslek lisesini modern bir eğitim yuvası haline getirdik. 670 öğrenciyle aldığımız meslek lisemizi Özel Kayseri OSB Teknik Koleji yaptık. Özel; ancak ücretsiz olan bu eğitim yuvamızdaki öğrenci sayımız 4 yılda 4 misli arttı ve 2 bin 600’e yaklaştı. Bugün sanayicilerimizin ilanlarla aradıkları elemanları en iyi şekilde yetiştirmek ve bu iş gücü sayesinde fabrikalarımızın daha üretken hale gelmelerini sağlamak için gayret ediyoruz. Bu gayretimize toplumun tüm fertlerinin de destek vermesini bekliyoruz. Nihayette gençlerimizin geleceği ve fabrikalarımızın üretkenliği için çalışıyoruz” dedi.

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