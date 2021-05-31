Gülsoy: “Kayseri, girişimciliğini dünyaya 4 bin yıllık tabletlerle anlatacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülsoy: “Kayseri, girişimciliğini dünyaya 4 bin yıllık tabletlerle anlatacak”

İHA

Gülsoy: “Kayseri, girişimciliğini dünyaya 4 bin yıllık tabletlerle anlatacak”

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kültepe antik kentinden çıkan senet, sözleşme ve aile anayasası gibi tabletlerin Kayseri’nin dünyanın en eski ticaret şehirlerinden biri olduğunu belgelediğini belirterek, “Bugün 4 bin yıllık geleneğini eticarete taşımaya hazırlanan bir Kayseri var. Donanımlı gençlerimiz ve her geçen gün gelişen altyapımızla eihracatta başarı öyküsü yazmak istiyoruz” dedi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından görüntülü platformda gerçekleştirilen ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programına konuk olan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ticaretin başkenti olarak adlandırılan Kayseri’nin son dönemde turizm ve sanayide de önemli atılımlar yaptığını söyledi.
EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral’in moderatörlüğündeki programda ekonomi gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, Türkiye’nin her noktasına 3 saatlik mesafede olmanın avantajıyla iç ticarette iyi bir konuma yerleşen Kayseri’nin dış ticarette de pandemiye rağmen rekor artış sağladığını söyledi. Bu yıl Kayseri ihracat hedefini 3 milyar dolar olarak belirlediklerini anlatan Gülsoy, “Yılın ilk 4 ayına baktığımızda bu hedefimizi çok rahatlıkla yakalayabileceğimizi görüyoruz. Kayseri’de ticaretin odağına pırıl pırıl gençler geldi. Yazılımı, elektroniği, dünyayı bilen gençlere altyapı hazırlıyoruz. Odağımızda eticaret var. Her üyemizi eticarete entegre edecek çalışmalar yapıyoruz. Ambalajlama ve lojistik alanındaki aksaklıkların giderilmesi üzerine altyapı çalışmaları yürütüyoruz. 4 bin yıllık ticaret kültürüne Ahilik felsefesini yerleştirmiş Kayseri elbette günümüz trendi eticarette de lider şehirlerinden biri olacak” dedi.

ULAŞIM ALTYAPISI TALEBİ
Ticaretteki en önemli eksikliği ulaşım altyapısında yaşadıklarını anlatan Gülsoy, kamudan otoban, yüksek hızlı tren yatırımları beklediklerini ifade ederek, “Her platformda “Ulaşım olmadan, ticaret olmaz” diye söylüyorum. Ürettiklerimizi limanlara daha hızlı ulaştıracağımız altyapıya ihtiyacımız var. 3 OSB’ye, 4 üniversiteye, 1 serbest bölgeye sahip güçlü bir altyapıya sahibiz. Ayrıca hayvancılık ve tarım OSB kurma hazırlıklarını tamamlamak üzere olan bir şehiriz. Cumhuriyet’in ilk sanayileşme hamlelerine uçak fabrikası, Sümerbank tesisleri, savunma sanayi gibi büyük yatırımlarla destek veren Kayseri, kendini tanıtma konusunda sanırım biraz geride kaldı. Pandemi sonrası bu açığımızı da tanıtımlarla kapatıp Türkiye ekonomisine arzu ettiğimiz katkıyı sağlayacağız” diye konuştu.

ZENGİN TURİZM POTANSİYELİNE SAHİBİZ
Kayseri’nin turizmde tarih, doğa, gastronomi ve inanç turizmi gibi alanlarda var olan üstünlüğüne dikkat çeken Gülsoy, “Erciyes dağı gibi bir değerimizi geç de olsa fark ettik. Burada yaptığımız 200 milyon avroluk yatırımızın meyvelerini almaya başladık. Kış turizminden aldığımız geliri artırma çerçevesinde buradaki yatak sayımızı artıracak yatırımlar yapacağız. Bu projeye öncülük eden önceki dönem bakanlarımızdan Mehmet Özhaseki’ye şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

YERLİ AŞI KAYSERİ’DEN
Kayseri’nin mobilya, elektrikli ürünler, gıda başta olmak üzere 170 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve cari fazla veren şehirler arasında yer aldıklarını belirten Gülsoy, Erciyes Üniversitesi’nin de kentin en önemli değeri olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi’nin yerli aşı çalışmalarında faz3 aşamasına geçtiğini hatırlatan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, “Covid 19’a karşı üretilen yerli aşıda faz3 aşaması da geride kaldığında acil kullanım onayı alınacak. Antikor oluşturma ve koruma alanında yüzde 100 başarı sağlayan aşıyı Kayseri’nin üretmiş olması da büyük onur. Bu nedenle aşı fabrikasının Kayseri’de kurulmasını talep ediyoruz. Aşı ve ilaç sektöründe Kayseri olarak yer almak istiyoruz. Her zaman söylüyorum, Kayseri’nin sanayide, ticarette güçlü bir altyapısı var. Müteşebbisi ve hayırseveri bol olan bir şehiriz. Bu altyapı bizi Türkiye’nin en gelişmiş şehirleri arasına taşıyacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Nursaçan: “Kayseri OSB’de pek çok fabrika eleman arıyor”
YEREL HABERLER Nursaçan: “Kayseri OSB’de pek çok fabrika eleman ...
Mustafa Kıranatlıo: “Girişimci ruhu olan insanlar her dönemde kazanır”
YEREL HABERLER Mustafa Kıranatlıo: “Girişimci ruhu olan insanlar her ...
U19 Süper Ligi: Kayserispor-Erzurumspor: 2-1
YEREL HABERLER U19 Süper Ligi: Kayserispor-Erzurumspor: 2-1
Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın
YEREL HABERLER Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın
Asılsız yaralama ihbarı ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Asılsız yaralama ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Eski müze binasında çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Eski müze binasında çıkan yangın hasara neden oldu
Başkan Palancıoğlu geleneksel ‘Yağmur ve şükür Duası’ törenine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu geleneksel ‘Yağmur ve şükür Duası’ ...
Başkan Palancıoğlu: “60 günde 50 bin ton asfalt ile pandemiyi hizmete dönüştürdük”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “60 günde 50 bin ton asfalt ile ...
Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla ...
Bacağı kırılan inek, sedye ile taşındı
YEREL HABERLER Bacağı kırılan inek, sedye ile taşındı
Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla ...
Develili çoban 450 büyükbaş hayvanı Sultan Sazlığı’nda otlatıyor
YEREL HABERLER Develili çoban 450 büyükbaş hayvanı Sultan ...
Başkan Büyükkılıç: “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını iple çekiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Recep Tayyip Erdoğan Millet ...
Kocasinan’da yenilenmedik cadde sokak kalmayacak
YEREL HABERLER Kocasinan’da yenilenmedik cadde sokak kalmayacak
“Kene, 900’e yakın hastalığı hayvanlara ve insanlara nakledebilir” Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Hayvan besleyen vatandaşlarımız da çok dikkatli olmalı”
YEREL HABERLER “Kene, 900’e yakın hastalığı hayvanlara ve insanlara ...
‘Yatırımlar Yılı’nda Talas’ta gidilmedik yer kalmıyor
YEREL HABERLER ‘Yatırımlar Yılı’nda Talas’ta gidilmedik yer kalmıyor
Yazın gözdesi kiraz tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Yazın gözdesi kiraz tezgahlarda yerini aldı
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: “Kayserispor için kenetlenmeliyiz”
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: ...
Kayserispor'a sevindirici haber Gustavo Campanharo taburcu oldu
YEREL HABERLER Kayserispor'a sevindirici haber Gustavo Campanharo ...
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Değerini bulmayan hiçbir oyuncumu satmam”
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Değerini bulmayan ...
Vatandaşın bulduğu yavru kartala annesi gibi bakılıyor
YEREL HABERLER Vatandaşın bulduğu yavru kartala annesi gibi ...
Ali Naibi Kayserispor’da
YEREL HABERLER Ali Naibi Kayserispor’da
Aşısını olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okudu
YEREL HABERLER Aşısını olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı ...