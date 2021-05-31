‘Büyük Şehir Bülteni’ 50. sayıya ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Büyük Şehir Bülteni’ 50. sayıya ulaştı

İHA

‘Büyük Şehir Bülteni’ 50. sayıya ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Büyük Şehir Bülteni’nin 50. sayısı yayınlandı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, başyazısında 16 ilçe ile uyum kültürü içerisinde şehri geleceğe taşıyan projeleri hep birlikte hayata geçirdiklerini ifade etti.
Şehrin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, hizmetlerini “Kayseri Modeli Belediyecilik” anlayışıyla sunan Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından itibaren çıkardığı ‘Büyük Şehir Bülteni’ ile vatandaşlara, yapılan hizmetleri ve projeleri duyuruyor. İki ayda bir yayınlanan bülten içerisinde Büyükşehir’in vizyon ve prestijli projeleri, ulaşım ile altyapı çalışmalarının yanı sıra birbirinden önemli bilim, kültür ve sanat faaliyetlerinin bulunduğu haberler yer alıyor. Büyük Şehir Bülteni’nin 50. sayısında Başkan Büyükkılıç’ın Kayserililere 150. Yılda 150. Proje kapsamında söz verdiği projelerin müjdeleri, Kayseri Bilim Merkezi’nin başarıları, Ulaşım A.Ş., KAYMEK, Erciyes A.Ş. ve KASKİ’nin faaliyetleri gibi bir çok konu bulunuyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haber bülteninde yer alan baş yazısında, “Kayserililerimizi sorunsuz ve mutlu yarınlara ulaştırmak için 16 ilçemizle, uyum kültürü içerisinde üretiyor ve çalışıyoruz. Şehrimiz için yapılacak her çalışmada siyasilerimizle, kamu görevlilerimizle, sanayici ve iş adamlarımızla taşın altına elimizi koyuyor, bu şehri geleceğe taşıyan projeleri hep birlikte hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.
50. sayıya ulaşan Büyük Şehir Bülteni, vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski Arkeoloji Müzesi´ndeki yangının nedeni yakıt tankındaki patlama
YEREL HABERLER Eski Arkeoloji Müzesi´ndeki yangının nedeni yakıt ...
Ceza infaz kurumları kitapla buluşuyor Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın: "Amacımız, ceza infaz kurumlarımızda tutuklu ve hükümlülerimizin ailelerine ve topluma yararlı bireyler olarak tahliye olmasıdır”
YEREL HABERLER Ceza infaz kurumları kitapla buluşuyor Kayseri ...
Peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılar, 'mikro kumlama' tekniğiyle temizlendi
YEREL HABERLER Peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılar, 'mikro ...
Talas’tan sinekle mücadelede bir ilk: sinek tespit ve kontrol noktası
YEREL HABERLER Talas’tan sinekle mücadelede bir ilk: sinek tespit ve ...
AGÜ Sümer Kampüsü’nde ağaçlandırma etkinliği
YEREL HABERLER AGÜ Sümer Kampüsü’nde ağaçlandırma etkinliği
Kocasinan Belediyesi, sağlıklı bir çevre için tüm açık alanları ilaçlıyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, sağlıklı bir çevre için tüm ...
(Özel) Görenleri şaşırtan bağ Kayseri’de dükkanının üstünü bağa çeviren usta, 100 çeşit bitki yetiştiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Görenleri şaşırtan bağ Kayseri’de dükkanının ...
Çilek tarlasında korona aşısı
YEREL HABERLER Çilek tarlasında korona aşısı
ERÜ Rektörü Çalış, ÜAK Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Çalış, ÜAK Yönetim Kurulu Üyeliğine ...
Gülsoy: “Kayseri, girişimciliğini dünyaya 4 bin yıllık tabletlerle anlatacak”
YEREL HABERLER Gülsoy: “Kayseri, girişimciliğini dünyaya 4 bin ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Nursaçan: “Kayseri OSB’de pek çok fabrika eleman arıyor”
YEREL HABERLER Nursaçan: “Kayseri OSB’de pek çok fabrika eleman ...
Mustafa Kıranatlıo: “Girişimci ruhu olan insanlar her dönemde kazanır”
YEREL HABERLER Mustafa Kıranatlıo: “Girişimci ruhu olan insanlar her ...
U19 Süper Ligi: Kayserispor-Erzurumspor: 2-1
YEREL HABERLER U19 Süper Ligi: Kayserispor-Erzurumspor: 2-1
Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın
YEREL HABERLER Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın
Asılsız yaralama ihbarı ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Asılsız yaralama ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Eski müze binasında çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Eski müze binasında çıkan yangın hasara neden oldu
Başkan Palancıoğlu geleneksel ‘Yağmur ve şükür Duası’ törenine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu geleneksel ‘Yağmur ve şükür Duası’ ...
Başkan Palancıoğlu: “60 günde 50 bin ton asfalt ile pandemiyi hizmete dönüştürdük”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “60 günde 50 bin ton asfalt ile ...
Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla ...
Bacağı kırılan inek, sedye ile taşındı
YEREL HABERLER Bacağı kırılan inek, sedye ile taşındı
Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Dereye düşen büyükbaş hayvan 8 saatlik operasyonla ...
Develili çoban 450 büyükbaş hayvanı Sultan Sazlığı’nda otlatıyor
YEREL HABERLER Develili çoban 450 büyükbaş hayvanı Sultan ...
Başkan Büyükkılıç: “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışını iple çekiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Recep Tayyip Erdoğan Millet ...