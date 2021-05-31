Başkan Büyükkılıç TBB’de yeniden encümen üyesi seçildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yeniden encümen üyesi seçildi. Türkiye genelinde 858 üyesi bulunan TBB’nin Encümeni 15 belediye başkanından oluşuyor.

Başkan Büyükkılıç, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da teşrif ettiği TBB Meclis Toplantısı’na katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıya onur konuğu olarak katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimöğretim faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek, belediyeler ile iş birliği içerisinde çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. TBB Başkanı Fatma Şahin de Türkiye Belediyeler Birliği’nin ‘demokrasi yerelde başlar’ ve ‘birlikte rahmet var’ anlayışı ile herkesin masada olduğu, görüş ve önerilerini paylaştığı bir birim olduğunu ifade etti.

2020 yılı faaliyet raporları ve gündem maddelerinin görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandığı toplantıda daha sonra başkanlık ve encümen üyelerinin seçimine geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç seçimler sonrası yeniden encümen üyesi seçildi. Büyükkılıç, böylelikle 858 üyesi bulunan TBB’nin 15 kişilik encümeninde yer almaya devam etti.

Başkan Büyükkılıç, açıklamasında, “Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda Birlik Başkanı ve Encümen Üyeleri’nin belirlenmesi için oylarımızı kullandık. Yeniden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’i tebrik ediyor, şahsımı tekrar Encümen Üyesi olarak seçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam” diye konuştu.

Ankara’daki toplantıya katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de, TBB Encümen Üyeliği’ne yeniden seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı tebrik ettiler.

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, TBB Encümen üyesi sıfatıyla “Türkiye Belediyeler Birliği ve KKTC Kardeş Şehirleri Buluşması”na da katılarak yavru vatan KKTC’nin belediye başkanlarına tecrübe ve deneyimlerini aktardı. Büyükkılıç, toplantıda kardeş belediyelerin yapacağı ortak etkinlik ve projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.