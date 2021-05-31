KAYSO Başkanı Büyüksimitci büyüme rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Büyüksimitci, “Türkiye ekonomisi tüm dünyayı etkisi altına alan salgın şartlarına rağmen ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 7 büyüyerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu büyüme bizler için büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Türkiye’nin 2020'de yakaladığı yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Başkan Büyüksimitci, “Aynı zamanda yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, G20 ülkeleri içerisinde 2020 genelinde Çin'le birlikte pozitif büyümeyi başaran tek ülke olmuş ve bu zorlu süreci en hafif hasarla atlatan ülkelerin başında yer almıştı” dedi.

Özellikle sanayi sektöründe yaşanan yüzde 11,7’lik dikkat çekici bir büyümeden büyük memnuniyet duyduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracatta yakalanan yukarı doğru ivmenin de büyüme performansına olumlu yansıdığını söyledi.

Yılın ikinci çeyreğinde de çift haneli bir büyüme beklediklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Kayserili sanayiciler olarak 2021 ve sonrasında büyümenin sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomideki zorlu şartlara rağmen ülkemizin büyümesine katkı veren tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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