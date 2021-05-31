Çevril'de yağan dolu ortalığı beyaza bürüdü

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yağan dolu ortalığı beyaza bürüdü.

Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çevril Mahallesi'nde etkisini gösteren dolu yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Vatandaşlar yağan doludan kendilerini korumak için evlere sığınırken, dolunun kesilmesinin ardından Mayıs ayının son haftasında yağan doluyla beraber fotoğraf çekindi.

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