Talas'ta Şehit Furkan Doğan’a anma

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Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan, şehadetinin 11. yılında Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla kabri başında anıldı.

Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki Şehit Furkan Doğan Mezarlığında gerçekleşen programda Furkan Doğan’ın kabri başında Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi.

Belediye görevlilerinden Ahmet Yıldırım hoca tarafından gerçekleştirilen Kur’an tilavetinde başkan yardımcıları Etem Mezgitli ve Koray Kök de hazır bulundu. Program daha sonra edilen dualarla sona erdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bir mesaj yayımlayarak, “İsrail’in Gazze yardım filosuna saldırısının 11. yılında başta Furkan Doğan olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

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