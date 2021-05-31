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Başkan Palancıoğlu: “Turanlı gençlere futbol sahası yapacağız"

İHA

Başkan Palancıoğlu: “Turanlı gençlere futbol sahası yapacağız"

1966 Turanspor tesislerini ziyarette bulunan ve sporcular ile sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Turansporlu oyunculara ve gençlere futbol sahası yapılacağı müjdesini verdi.
Futbol sahası yapılacağı müjdesi sonrası Turansporlu sporcu ve gençler, "Daha önceki yıllarda futbol branşında faaliyet göstermekteydik. Şimdi ise saha sorunu nedeni ile zorluklar yaşıyoruz. Ancak yeniden azmimizi ve başarımızı futbola da taşıyacağız. Turanlı halkımız hem de sporcularımız, yeni sahayı sabırsızlıkla beklemektedir. Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu’ndan yeni futbol sahası yapılması hususunda sözünü aldık. Şimdi futbol sahamızın bir an önce yapılarak faaliyetlere başlamasını bekliyoruz." diye konuştular.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1966 Turanspor’un Kayseri’yi gururlandıracak nice başarılara imza atmasını dilediğini, sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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