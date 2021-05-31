Vatandaşlar yaralıya yardım etmek için seferber oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişiye vatandaşlar yardım etmek için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 51 ER 393 plakalı Seat marka otomobil, 58 YD 639 plakalı Renault marka otomobil, 38 YK 578 Ford marka otomobil ve 06 SR 636 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada 58 YD 639 plakalı otomobilin içerisinde bulunan Ö.Y. yaralandı. Kaza yerinde bulunan ve kazaya şahit olan vatandaşlar Ö.Y.’ye yardım etmek için seferber oldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Ö.Y.’ye müdahale etti. Ö.Y., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.