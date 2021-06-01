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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkmenistanlı milli futbolcu Kayseri'de ameliyat oldu

DHA

Türkmenistanlı milli futbolcu Kayseri'de ameliyat oldu


İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)Türkmenistan Milli takım ve Kazakistan Süper Lig ekibi FC Turan futbolcusu Vahyt Orazsahedov (29), tedavi için geldiği Acıbadem Kayseri Hastanesi´nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Dr. Bertan Cengiz ekibi tarafından ameliyat edildi.
Türkmenistan Milli takım ve Kazakistan Süper Lig ekibi FC Turan futbolcusu Vahyt Orazsahedov, maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu'na başvurdu. Tecrübeli futbolcu, hastanede Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Dr. Bertan Cengiz tarafından menüsküs ameliyatı oldu. Prof. Dr. Karaoğlu, "Vahyt bize arkadaşları vasıtası ile ulaştı. Bizi internetten de araştırmış. Başvurdu, biz de kendisine tedavisini kabul edeceğimizi bildirdik. Randevu alıp geldi ve onu burada karşıladık. Sağ ön çapraz bağ ve her iki ayakta da menüsküs yırtığı olan Vahyt Orazsahedov'un ameliyatlarını yaptık. Şu an genel durumu iyi. Dün ameliyatını yapmıştık. Bugün yürüdü. Kendisini burada ağırlamaktan memnun olduk" diye konuştu.
Prof. Dr. Karaoğlu, futbolculara uyarılarda bulunarak, "Futbolcularda zaman zaman hırs artıyor ve sakatlık oranı da buna paralel olarak artıyor. Ön hazırlık dönemlerini, kas kuvvetlerini denge ve refleks gibi sakatlık önleyici programlar konusunda profesyonel yardım almalarını tavsiye ediyoruz. Hepsi kendisine iyi bakmak zorunda" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Karaoğlu, pandemi sürecinde de  futbolcuların daha dikkatli olmaları ve bakımlarına özen göstermeleri gerektiğini belirtti.
Ameliyat olan Vahyt Orazsahedov ise, "Türkmenistanlı milli futbolcuyum. Sakatlandım ve o nedenle ameliyat oldum.  2015 yılında Türkiye'de Osmanlıspor'da futbol oynamıştım. O zaman takımda arkadaşım olan Burak da sakatlanmıştı. Ona danıştım,  'Sinan Karaoğlu' diye doktor var, çok iyi' dedi. Dün burada ameliyat oldum, bugün yürüdüm, bir an önce sağlığıma kavuşmak istiyorum. Tüm ekibe teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sinan Karaoğlu'nun konuşması
-Vahyt Orazsahedov'un konuşması
Genel detay DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-06-01 11:39:39

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