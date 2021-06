99 yaşında çapasını elinden bırakmıyor

Olcay DÜZGÜNMetin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, 99 yaşındaki Zilfi Malkoç, bahçesinde bulunan sebzelerinin çapasını yapıyor, doğal ürünler yetiştiriyor. Uzun yaşamanın sırrının doğal yiyecekler olduğunu belirten Malkoç, "Biz eskiden her şeyi doğal yerdik. Şimdiki gibi ilaç yemezdik" dedi.

Yeşilhisar ilçesi Musahacılı Mahallesi'nde 9 çocuk, 21 torunu olan Zilfi Malkoç, oğlu Mehmet ve gelini Hatice Malkoç ile yaşıyor. 10 yıl önce eşi Veli Malkoç´u kaybeden Zilfi Malkoç, ilerleyen yaşına rağmen bahçe işlerinde çalışmaya devam ediyor. Evinin bahçesine soğan, domates, biber, nane, sarımsak ve fasulye eken Malkoç, eline aldığı çapayla doğal ürünler yetiştiriyor. Malkoç, uzun yaşamını sağlıklı ve doğal beslenmeye borçlu olduğunu söyledi.

Yörük olduklarını belirten Malkoç, "Daha önce Adana´da yaşadık. Koyunculuk yapardık. Sonrasında buraya geldik. Şimdi burada soğan, sarımsak, fasulye ve salatalık yetiştiriyorum. Burada işler yaparak, zamanı değerlendiriyorum. Biz eskiden her şeyi doğal yerdik. Şimdiki gibi ilaç yemezdik. Şimdi insanlar yiyeceklerine dikkat etsinler. Tuzlu ve yağlı yiyecekler yemesinler. Eskiden her şey doğaldı. Hayvanlar arazide yayılırdı. Hayvanlar ilaç yemiyordu ki ot yiyordu. Buradaki bahçede çapa yapıyorum. Çapa yapmazsam otlar çıkar. Burada kendim ekip, kendim biçiyorum" diye konuştu.

Zilfi Malkoç, Mustafa Kemal Atatürk´ün hayatını kaybettiği dönemi hatırladığını belirterek, "Ben Atatürk öldüğünde 16 yaşındaydım. O dönem Zamantı Irmağı´nda Habib Köprüsü vardı. Köprünün karşısına geçtik. Köprüye doğru gelen kadına `niye ağlıyorsun? dediler. Kadın da `Atatürk babamız öldü´ dedi. O dönem dedelerimiz, ebelerimiz hep ağladı. O dönemi iyi hatırlıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Metin DEĞİRMENCİ

2021-06-01 12:15:33



