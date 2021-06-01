Dilencinin sakladığı paralar bebek bezinde çıktı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA) -KAYSERİ'de dilenirken yakalanan Sülhanım K.'nın (26) yanındaki bebek bezinin arasından 358 TL çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda dilencilere yönelik yaptığı denetimde Sülhanım K.´yi dilenirken yakaladı. Belediyeye götürülen Sülhanım K.'nın üst aramasında bebek bezi bulundu. Bebek bezinin arasından ise 358 TL çıktı. Paraya el konulurken, Sülhanım K.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 204 TL para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-06-01 12:20:17



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