Melikgazi'de kurban kesim kursu kayıtları başladı

Melikgazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi Meslek Edindirme ve Sanat Kursları çerçevesinde kurban kesim kursu başlatıyor.

Melikgazi Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde düzenlenecek kurslara başvurular başladı. 21 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan kurs 5 gün olmak üzere 20 saatlik derslerden oluşacak. Kurban kesim kursunun kurban bayramında yaşanan iş kazalarını azaltacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde usul ve tekniklerine uygun olarak kurbanlık hayvanların kesilmesi için yine kurs başlattık. Kurban kesiminde iş sağlığı ve güvenliği, kurban kesmenin İslamiyetteki yeri ve önemi gibi konularda bu kursumuzda işlenecek. Her Kurban Bayramı’nda yaşanan iş kazalarının önlenmesi için konunun uzmanı kişilerden eğitim alınması gerekiyor. Böylece can güvenliğini tehlikeye atan kazaları önlemiş oluruz. Düzenlediğimiz bu kurslarla bu taleplere bir nebze olsun katkı sağlamış olacağız. Kursumuz gruplar halinde gerçekleştirilecek. Küçük ve büyükbaş hayvan kesimi kursularımızda önce teorik sonra uygulamalı olarak verilecektir. İlk kursumuzdan sonra talep olursa ikinci kursumuzu da açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

MEB onaylı sertifika verileceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kurslara katılmak isteyenlerin 0352 252 16 67 no'lu telefonu arayabileceklerini ve www.melikgazi.bel.tr adresinden başvuru yapabileceklerini söyledi.

