Kayseri'de 13 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kürşat A. (30), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kürşat A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Kürşat A.'nın Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi'ndeki evde saklandığı belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Evde yakalanan Kürşat A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-06-01 14:07:39
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