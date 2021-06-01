Otomobil bahçeye girdi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak bahçeye girdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı 19 Mayıs Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 NP 824 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Tel örgüleri kıran otomobil bahçeye girerken olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından otomobil, bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

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