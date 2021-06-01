Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre DeveliYahyalı yolu Karacaviran mevkiinde 35 HE 3155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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