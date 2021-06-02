Kanalizasyon çukurunda işçinin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine itiraz



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kontrolünden çıkan otomobille kanalizasyon çalışması yapılan çukura düşerek, burada çalışan işçilerden Ahmet Baykan'ın (56) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan M.A.'nın tahliyesine, Baykan ailesinin avukatı itiraz etti. M.A., 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, 13 Mart'ta, Melikgazi ilçesinde patlayan kanalizasyon borusunu onarmak için çalışma başlattı. İşçiler kanalizasyonda çalışırken, M.A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, çukura düştü. Kazada KASKİ çalışanı Ahmet Baykan, hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü M.A. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.A. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede M.A. hakkında, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameye göre, M.A. ifadesinde, "Kaza sonrası şoktaydım. Aracı bırakıp, olay yerinden ayrıldım. Ne yaptığımı bilemedim. Yol çalışması yapıldığına dair hiçbir şekilde uyarı işareti yoktu" dedi.

YOLDA UYARI İŞERETİ OLMADIĞINI SAVUNDU

Kayseri 1´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde 27 Mayıs'ta görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık M.A. ile Ahmet Baykan´ın eşi Ş.B. ve bazı yakınları hazır bulundu. M.A., savunmasında, "Hızım 5055 kilometre civarındaydı. Kaza sonrası şoktaydım. Aracı bırakıp, olay yerinden ayrıldım. Ne yaptığımı bilemedim. Yol çalışması yapıldığına dair hiçbir şekilde uyarı işareti yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanık M.A.'nın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.

TAHLİYEYE İTİRAZ

Ahmet Baykan´ın eşi Ş.B. ise tahliye kararına tepki gösterdi. Mahkemenin tahliye kararının ardından Baykan ailesinin avukatı tarafından nöbetçi ağır ceza mahkemesi olan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-06-02 09:28:10



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