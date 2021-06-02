Mustafa Kıranatlıo: “Girişimcilik hiçbir zaman vazgeçmemektir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Kıranatlıo: “Girişimcilik hiçbir zaman vazgeçmemektir”

İHA

Genç iş adamı Mustafa Kıranatlıo, kendisi gibi girişimci insanların her zaman kararlı ve azimli olduğunu hatırlatarak, "Girişimcilik hiçbir zaman vazgeçmemektir" dedi.

Mustafa Kıranatlıo: “Girişimcilik hiçbir zaman vazgeçmemektir”

Genç iş adamı Mustafa Kıranatlıo, kendisi gibi girişimci insanların her zaman kararlı ve azimli olduğunu hatırlatarak, “Girişimcilik hiçbir zaman vazgeçmemektir” dedi.
Girişimci olmanın en önemli gereklerini kararlı olmak ve vazgeçmemek olarak değerlendiren Mustafa Kıranatlıo, “Tarihteki girişimcilik örneklerine baktığımızda bu insanların her zaman iddialı ve azimli olduklarını görüyoruz. Eğer Edison vazgeçmiş olsaydı bugün evlerimizde hala mumla uğraşıyor olurduk. Ama Tesla vazgeçti ve o nedenle hala doğru akımla uğraşıyoruz. Ben de zamanında benim yaptığım işlere şüpheyle bakan insanlara aldırmadığım ve kararlı olduğum için girişimlerimde başarılı oldum” dedi.
Çocukluğundan beri girişimcilik özellikleri taşıdığını söyleyen Mustafa Kıranatlıo, ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu da ifade etti. Kıranatlıo, “Küçüklüğümden beri herkesin görmediği fırsatları görmeyi biliyordum. Okulda da proje üretirken hep en değişik ve duyulmamış fikirler benden çıkardı. Girişimcilik ruhumu besleyen aileme bu tutumlarından dolayı her zaman teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu yönümü geliştirme fırsatı buldum. Bazı aileler gibi benim bu yönüme ket vurmak yerine desteklediler. Öğretmenlerim de ileri görüşlü insanlardı ve bu yönümü her zaman takdir ettiler. Aslında sistemin içinde var olan aileler ve eğitimciler aynı tutum içinde olsa Türkiye, dünyanın en ileri ülkesi olurdu. Bütün icatlar ve teknolojik gelişmeler bizden çıkıp dünyaya yayılırdı. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Gelişmiş medeniyetlerin seviyesinin üzerine çıkmayı başarabilirdik belki de” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tenis turnuvasında KBB Spor A.Ş. sporcularından iki derece
YEREL HABERLER Tenis turnuvasında KBB Spor A.Ş. sporcularından iki ...
Erciyes'e Haziran ayında kar yağdı
YEREL HABERLER Erciyes'e Haziran ayında kar yağdı
8 tonluk kayanın düştüğü ahır Hacılar Belediyesi tarafından tamir edilecek Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, "Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz"
YEREL HABERLER 8 tonluk kayanın düştüğü ahır Hacılar Belediyesi ...
(ÖZEL) Kırım Kongo ile covidi ayıran belirti, kanama Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zehra Beştepe Dursun: “Kırım Kongo kanamalı ateş ile covidin ortak özellikleri var”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kırım Kongo ile covidi ayıran belirti, ...
Kayserispor'da yeni formalar için yarışma başlatıldı
YEREL HABERLER Kayserispor'da yeni formalar için yarışma başlatıldı
Türbeyi kazarak define aradılar
YEREL HABERLER Türbeyi kazarak define aradılar
Kanalizasyon çukurunda işçinin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine itiraz
YEREL HABERLER Kanalizasyon çukurunda işçinin ölümüne neden olan ...
Kayserispor, Prosinecki ile ile FIFA'lık oldu Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Hem başarısı yok, hem kabahati çok"
YEREL HABERLER Kayserispor, Prosinecki ile ile FIFA'lık ...
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı: “Varolma savaşı veriyoruz”
YEREL HABERLER Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı: “Varolma ...
Uyuşturucu taciri sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin ...
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Alperen’in annesinin beraat kararına itiraz
YEREL HABERLER Alperen’in annesinin beraat kararına itiraz
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar mahsur ...
Keykubadiye Sarayı´nda kazılar bu hafta başlayacak
YEREL HABERLER Keykubadiye Sarayı´nda kazılar bu hafta başlayacak
30 bin metrekarelik alanda tarihi Keykubadiye Sarayı’nın kazı çalışmaları yeniden başlıyor Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baş: “Keykubadiye çok önemli bir saray ve bilgileri karşılaştırıp verileri netleştireceğiz” İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun: “Alaaddin Keykubat’ın bu ülkenin imarında çok emeği geçmiştir”
YEREL HABERLER 30 bin metrekarelik alanda tarihi Keykubadiye ...
Küçük Alperen´in dövülerek öldürülmesinde mahkemenin verdiği karara itiraz
YEREL HABERLER Küçük Alperen´in dövülerek öldürülmesinde mahkemenin ...
Kızı ve eşini darbeden babaya 6 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kızı ve eşini darbeden babaya 6 bin TL ceza
Uyuşturucu ticareti sanığına hapis ve para cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti sanığına hapis ve para cezası
Tomarzalı öğrenciler Türkiye 3.'sü oldu
YEREL HABERLER Tomarzalı öğrenciler Türkiye 3.'sü oldu
Kayseri'de sınıflar yeniden öğrencilerle doldu Çandıroğlu, öğrencileri sıralarında yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kayseri'de sınıflar yeniden öğrencilerle ...
Başkan Büyükkılıç: "KAYMEK Gençlik Merkezleri 110 bin gence eğitim verdi"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "KAYMEK Gençlik Merkezleri 110 bin ...
Başkan Çolakbayrakdar'dan vergisini ödeyen vatandaşlara teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan vergisini ödeyen ...
Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel yenilemeyle Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle'ye yeni çehre"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel yenilemeyle Erkilet ...
Otomobil bahçeye girdi
YEREL HABERLER Otomobil bahçeye girdi