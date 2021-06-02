Türbeyi kazarak define aradılar

Kayseri'de gözleri dönen defineciler, ŞemUn El Gazi Hazretleri Türbesi'ni kazarak define aradı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şeyhşaban mahallesinde bulunan ŞemUn El Gazi Hazretleri Türbesi'nde gece vakti defineciler, yaptıkları kazı ile define aradı.
Sabah saatlerinde durumu fark eden mahalle halkı jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında definecilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Mahalle halkı, türbeyi kazarak define arayanların Mescidi Aksa'da zulüm yapanlardan farkının bulunmadığını belirterek, güvenlik güçlerinin türbeye saygısızlık yapanları yakalayacaklarına ve adalete teslim edeceklerine inandıklarını ifade etti.
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