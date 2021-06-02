Erciyes'e Haziran ayında kar yağdı

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Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

Kayseri'de dün öğleden sonra etkili olan yağışlı hava Erciyes Kayak Merkezi'nde kendisini kar yağışı olarak gösterdi. Haziran ayında 3917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın zirvesine yağan kar nedeniyle zirve beyaza büründü.

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