Kayseri’de Voleybol Bölgesel Lig maçları oynanacak

Türkiye Voleybol Bölgesel Lig maçları 32 farklı grup merkezinde 813 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu grup merkezlerini ve maçların talimatlarını açıklarken, Kayseri grubunda 3 takım 1013 Haziran tarihleri arasında parkeye çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 1013 Haziran tarihleri arasında Kayseri’de oynanacak olan grup maçlarında Kayseri Hürriyet MTAL, Kayseri Altunspor ve Kahramanmaraş Elbistan Gençlik takımları mücadele edecek. Beş takımlı gruplarda ise maçlar 8 Haziran’da başlayacak. Tüm gruplarda fikstürleri hazırlama yetkisi yarışmanın yapıldığı il temsilcisinde olacak. Gruplarında birinci olan takımlar finallere yükselme hakkı kazanırken, final maçları 2023 Haziran tarihleri arasında oynanacak. 2.ligde takımı bulunan kulüpler, gruplarında birinci olduğu takdirde grup ikincisi olan takım finale çıkacak. Bölgesel Ligde mücadele edecek takımlarımızdan PCR testi yaptırması istenmeyecek. Ancak, müsabakalarında covid19 pozitif vakaları ve/veya karantina süreçleri sebebiyle müsabaka ertelemesi yapılmayacak, müsabakaya çıkmayan takım (30 Hükmen) mağlup sayılacaktır. TVF’den yapılan açıklamada, Covid19 kısıtlamalarının spor müsabakalarını kapsamadığı ve kulüplerin bulunduğu il yada ilçe spor müdürlüğünden alınan onaylı kafile listesi izin belgesi olarak kullanılabileceğinin altı çizildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.