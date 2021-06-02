Erciyes'e haziran karı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, dün etkili olan yağışlı havanın ardından bugün de Erciyes Dağı´na haziran ayında kar yağdı.

Kentte dün etkili olan yağışlı hava sonrası Erciyes Dağı´nın 2 bin 800 metre yüksekliği ile 3 bin 917 olan zirvesi arasına bugün kar yağdı. Hava sıcaklığı da düşerken, kar yağışıyla Erciyes´in zirvesi, haziranda beyaza büründü.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-06-02 11:38:20



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