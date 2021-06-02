1 ay içinde 60 yapı yıkılarak temizlenecek Sahabiye Kentsel Dönüşüm alanında yıkılan eski yapıların yerine 560 konut ve dükkan yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin inşaat şantiyesinde incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, “Sahabiye’miz etap etap gelişiyor, güzelleşiyor. Hiçbir sıkıntı, aksama olmadan kentsel dönüşümümüz devam ediyor” dedi.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi birinci etabın ikinci bölümü ile ilgili 3 blok, 500 konut, 40 daire ve dükkânların inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, iş güvenliği önlemi alarak, binalarda gelinen son duruma ilişkin bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç’ın incelemesinde Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları da yer aldı. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hızla devam ettiğini belirterek, “Hatırlanacağı üzere birinci etabın, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile anahtarları teslim edildi, hem dükkân hem de evlerin. Ağız tadıyla otursunlar. Süreç de çok şükür iyi getirdi. Vatandaşlarımızın da memnuniyeti de söz konusu oldu” dedi. Başkan Büyükkılıç, birinci etabın ikinci bölümünün 2022 yılı sonbahara teslim edilmesinin planlandığını belirterek, şunları söyledi: “Şimdi 1. Etabın 2. bölümüyle ilgili 3 blok halinde 500 konut, 40 tane dükkânı içeren projenin çalışmaları hızla devam ediyor. Şu anda 7. kattayız. Burada da temel aşaması tamamlandı. Otoparkıyla, katlarıyla 500 daire ve 40 dükkân böylece bu kısma ilave edilmiş olacak. Maksimum sonbahara, seneye okulların açılma dönemine teslim edeceğiz inşallah. Kazasız belasız hak sahiplerimizin buralara ağız tadıyla oturmasını temenni ediyoruz.”

Sahabiye Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabında yıkım çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatan Büyükkılıç, açıklamasında “Şu anda 80 tane eski yapının yıkılması söz konusu. Bunun 20 tanesi yıkıldı. Geriye kalanı da 1 ay içerisinde bitecek. Kalan 60 tane yapı da temizlendikten sonra oranın da süreci başlayacak. Orada da toplamda 560 tane konut söz konusu. Ayrıca iş yerleri söz konusu. Sahabiye’miz etap etap gelişiyor, güzelleşiyor. Hiçbir sıkıntı, aksama olmadan kentsel dönüşümümüz devam ediyor. Emeği geçenlere ve yüklenici firmalara teşekkür ediyorum. Hak sahiplerimiz ağız tadıyla otursun” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç incelemelerin ardından çevre esnafı ziyaret edip hayırlı işler dileyerek, vatandaşlarla sohbet etti.

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