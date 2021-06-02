Bir kişiyi darp etikten sonra cüzdanını gasp eden 2 sanığa 5’er yıl hapis cezası

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi gasp ettikten sonra cüzdanını gasp ettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 5’er yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar M.G ve M.A ve müşteki katılmazken, sanık avukatları duruşmaya katıldı.

Sanık avukatları, sanıklar M.G ve M.A’nın üzerine atılı suçu işlemediklerini söyleyerek, sanıkların beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar M.G ve M.A hakkında ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ suçundan 5’er yıl hapis cezası verildi.

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