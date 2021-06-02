Hasan Bulut, Kabakcı'ya söz verdi Ülkemize Dünya Kupasıyla döneceğim

2730 Mayıs 2021 tarihleri arasında Bulgaristan’da gerçekleşen Artistik Cimnastik Dünya Kupasında mücadele eden milli sporcumuz Hasan Bulut, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Kayseri’den büyükler kategorisinde Dünya Kupasına ilk katılan sporcu olan Hasan Bulut, Dünya Kupasında sergilediği performansla büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya Dünya Kupasında yaptığı mücadeleyi anlatan milli sporcu Bulut, bir sonraki Dünya Kupasında ülkemize kupayla döneceğinin sözünü verdi.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Milli sporcu Hasan Bulut’u ve antrenörü Mehmet Bilgin’i tebrik ediyorum. Dünya Kupasında, güçlü rakipler arasında yapmış olduğu mücadele ile bizleri gururlandırdı. Sporcumuzdan aldığımız sözle inşallah bir sonraki Dünya Kupasında yapacağı büyük başarıyla ilimize ve ülkemize kupayla döneceğine inanıyoruz” dedi.

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