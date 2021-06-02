Kayseri'de 103 adet sikke ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 103 adet sikke ve 4 bin 317 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ekiplerce kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; KayseriMalatya karayolu üzerinde bir araca operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 103 adet sikke ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken hakkında 'Tarihi Eser Kaçakçılığı' suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Kocasinan İlçesinde bir araca yapılan operasyonda ise 4 bin 317 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.

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