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Erciyes Teknopark Tarafından “Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” Düzenlendi

İHA

Erciyes Teknopark Tarafından “Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” Düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin işbirliğiyle ile “Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” düzenlendi.
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmalarında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, etkinlik hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da yaptıkları konuşmalarında etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.
ERÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında Erciyes Teknopark olarak bölgede teknoloji ve yenilik tabanlı işletmelere yatırım yapılmasını ve bu işletmelerin de uzun vadeli büyüyebilmeleri gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
Rektör Çalış, şunları kaydetti:“ Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olarak görev yapan Erciyes Teknoparkımız, kurulduğu günden bu yana Kayseri’deki geleneksel girişimciliği teknolojik girişimciliğe dönüştürebilmek hedefi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Erciyes Teknopark olarak bölgemizde teknoloji ve yenilik tabanlı işletmelere yatırım yapılmasını ve bu işletmelerin de uzun vadeli büyüyebilmeleri gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla Türkiye’nin 14. ve Anadolu'nun ilk akredite melek yatırımcı ağı olan Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım arayan girişimcilere, bünyesinde yer alan yatırımcılar tarafından fon sağlanması adına Erciyes Teknopark çatısı altında hizmet vermektedir. Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) bir yandan bilgi, deneyim ve sermaye sahibi kişilere lisans alarak çalışmalarını sürdürürken bir yandan da finans desteği ile katma değerli projelerin hayata geçirilmesi ve büyümelerine katkı sağlanması amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Erciyes Melek Yatırım Ağın’da bugün itibari ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nitelikli yatırımcı lisansı verilen 53 melek yatırımcı bulunmaktadır. Sırada bekleyen 27 yatırımcının da melek yatırımcı lisansları alınarak ekosistem desteklenmeye devam edecektir. ERBAN pandemi döneminde 3 girişime yatırım yaparak girişimcileri desteklemeye devam etmiştir.”
Kayseri’de, ulusal çapta böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını da dile getiren Rektör Çalış, “Bugün burada sektörün önemli temsilcileri, yatırımcılar, girişimciler Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi’nde bir araya gelerek ülkemizdeki değişen yatırım süreçlerini değerlendireceğiz. Kayseri’de, ulusal çapta böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Son dönemlerde çokça duyduğumuz ‘startup’ kavramı yani henüz yolun başında olan girişimci işletmeler için etkin rol oynayan melek yatırımcı olgusu, daralan ekonomiden kurtulup ekonominin canlanması için oldukça mühimdir. Girişimcilik ekosisteminin canlanıp, başarılı girişimlerin şirketlere dönüşümüne fırsat oluşturmak adına iş dünyasındaki tecrübesini ve parasını yeni iş fırsatlarına yatırmak isteyen kişileri ERBAN Melek Yatırım Ağı’na üye olmaya davet ediyorum. Bugün burada Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi’nde hem bölgemiz hem de ülkemizin ilerlemesine katkı sağlamak adına model oluşturacak iş birliklerinin yapılması için önemli bir zemin oluşturduğumuza inancımız tamdır” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, “Teknoloji, İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Fonu”, “Paya Dayalı Kitle Fonlanması”, Erban Yatırım Söyleşileri”, “Technology Showcase Girişim Sunumları”, “Yeni nesil Finansal Mimari”, “Daralan Ekonomiden Kurtulma Yolları”, “Teknolojiye Yatırım Yapmanın Avantajları” konularındaki sunumlar ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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