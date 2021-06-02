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Türbe girişinde define kazısına tepki

DHA

Türbe girişinde define kazısına tepki


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin İncesu ilçesindeki Şem'un El Gazi Hazretleri Türbesi girişinde defineciler tarafından kazı yapılması tepki çekti. 
Olay, dün gece saatlerinde İncesu ilçesi Şeyhşaban Mahallesi Şem'un El Gazi Hazretleri Türbesi'nin girişinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler bölgede yaklaşık 3 metrelik çukur kazdı. Kazı yapıldığını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şeyhşaban Mahallesi Muhtarı Şerafettin Akduran, "Şeyhşaban köyümüzün simgesi olan Şem'un El Gazi Hazretleri Türbesi'ne yaptığınız saygısızlık bitmek bilmiyor. Türbede bulunan su kuyusundan evliya hazretlerine hazine bulma vaadiyle tünel açan şahsiyetsizler, Mescid-i Aksa´ya saldıranlardan ne farkınız var? `Bu işi yaparız kimse bilmez, görmez´ zannetmeyin. Gerekli inceleme işlemi yapılmıştır" dedi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-06-02 15:33:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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