Kayseri´de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda Suriye´nin Hama ve Azez ile Irak´ta örgüt içinde faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu B.A., A.H. ve G.E´nin Kayseri´de saklandıkları belirlendi. Şüpheliler Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-06-02 18:01:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.