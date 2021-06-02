Kayseri´de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda Suriye´nin Hama ve Azez ile Irak´ta örgüt içinde faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu B.A., A.H. ve G.E´nin Kayseri´de saklandıkları belirlendi. Şüpheliler Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-06-02 18:01:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.