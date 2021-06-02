Kayseri'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

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Yasin DALKILIÇİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklar biriken yağmur sularıyla göle döndü. Bazı sürücüler ise yağmur suları nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sürücülerin araçları iş makineleri ile kurtarıldı. Vatandaşlar da sağanak nedeniyle yolda yürümekte zorlandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇİlyas KAPLAN

2021-06-02 18:27:29



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