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Kayseri’de LGS sınav günleri nüfus müdürlükleri ve kırtasiyeler açık olacak Muhtarlık seçiminde oy kullanacak vatandaşlar kısıtlamadan muaf olacak

İHA

Kayseri’de LGS sınav günleri nüfus müdürlükleri ve kırtasiyeler açık olacak Muhtarlık seçiminde oy kullanacak vatandaşlar kısıtlamadan muaf olacak

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, LGS sınavının olduğu günler nüfus müdürlükleri ve kırtasiyeler açık olacak. Ayrıca muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacaklar.
Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, “Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı’nın 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi doğrultusunda 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.0021.00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine, bunun yanı sıra koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı’nın 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi doğrultusunda 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00 05.00 saatleri arasında pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 25835398 sayılı yazıları ile tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09.30 12.50saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın ( LGS ) iki oturum halinde gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS),salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usul ve esasların tüm ilçelerimizde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00 16.00 saatleri arasında 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.0010.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir Belediyelerce alınacaktır. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.0015.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.0015.00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Buyerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacaklardır. Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca ; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlermilli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecektir” ifadelerine yer verildi.
Oy kullanacak vatandaşların yol güzergahı ve zaman dilimi sınırı şartıyla muaf sayılabilecekleri kararda, şu ifadelere yer verildi:
“Ayrıca kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı’nın 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesiyle1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 05.00 saatleri arasında Pazar günleri ise Cumartesi saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01.06.2021 tarihli ve 133681 yazısında tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, 764 köy/mahallede ise muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29’uncu ve 33’üncü maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep edilmektedir. Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın Anayasamızda yer alan seçme veseçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının detayları 01.06.2021 tarihli ve 133681 yazısı ve ekinde belirtilen muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde seçimlerdegörev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergahve zaman dilimi ile sınırlı olmak, kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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