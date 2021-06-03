Gizem Çetinkaya, Kayseri Gençlerbirliği'nde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı dış transferde Anadolu Yıldızlarından forvet Gizem Çetinkaya'yı transfer etti.

Kadınlar 1.Liginde mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Kadrosuna yapacağı takviyeler ile güçlendirmeyi hedefleyen KırmızıSiyahlılar son olarak Anadolu Yıldızları forması giyen 2003 doğumlu golcü oyuncu Gizem Çetinkaya'yı renklerine bağladı. Gizem, yeni sezonda KırmızıSiyahlı formayı giyecek.

2019 yılında futbola Anadolu Yıldızlarında başlayan genç oyuncu Gizem Çetinkaya kısa zamanda büyük bir başarıya imza attı. Çetinkaya, Anadolu Yıldızları forması altında çıktığı 20 maçta 16 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.